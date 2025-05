Il Chelsea ne fa quattro al Betis e vince la Conference League: a Wroclaw è 4-1

È il Chelsea - com'era prevedibile fin da inizio torneo - la formazione vincitrice dell'edizione 2024/25 della Conference League. A Wroclaw, nella città dove la Fiorentina sognava fino a poche settimane fa di arrivare, la squadra dell'ex viola Enzo Maresca ha ribaltato il Real Betis (che proprio la Fiorentina aveva estromesso in semifinale) imponendosi 4-1, nonostante i blues fossero passati in svantaggio al 9' in virtù del gol di Ezzalzouli: nella ripresa gli inglesi sono infatti saliti in cattedra e tra il 65' e il 91' sono andati in gol ben quattro volte, prima con Enzo Fernandez e Jackson e infine con Sancho e Caicedo.

Il Chelsea diventa così la prima squadra europea ad aver vinto tutte e cinque le competizioni di calcio maschile patrocinate nella sua storia dalla Uefa.