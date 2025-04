Cassano elogia Dodo: "Ha ridicolizzato Theo Hernandez, lo ha disintegrato"

Così Antonio Cassano a "Viva el futbol" in streaming su Twitch a proposito del terzino viola, Dodo: "E' un giocatore davvero forte seppure il campionato italiano non mi convinca. Ma se l'ex Shakhtar non è stato il migliore in campo contro il Milan, poco ci è mancato... Per me ha fatto una partita clamorosa, ha ridicolizzato Theo Hernandez. Lo ha letteralmente disintegrato fino all'ultimo momento".