Cassano duro con Dodo: "Diao lo ha disintegrato facendolo rimanere indietro"

vedi letture

Antonio Cassano ha analizzato a Viva El Futbol la prova del giocatore del Como, Assane Diao, contro la Fiorentina: "Ha disintegrato Dodo, grazie al suo passo e personalità. Dodo di solito ti attacca e costringe a tornare indietro, mentre Diao gli ha detto 'no, tu adesso rimani indietro'. Lo spagnolo è arrivato da pochissimo in Italia, e ha già segnato 4 volte. Può giocare per le top come Milan, Juventus e Inter".