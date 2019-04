CASSANI, Sono sereno, voglio la maglia azzurra

Queste le parole del difensore della Fiorentina Mattia Cassani intervenuto questa sera al Tg Regione Toscana su Rai3 sulla situazione attuale della squadra viola e sul prossimo impegno col Napoli: ''Sono contento per il gol segnato contro l'Udinese visto che ne faccio uno ogni due anni: ogni volta che gonfio la rete provo una sensazione unica. Adesso ho cominciato a prendere un po' di fiducia col nuovo modulo e sia io che la squadra abbiamo capito gli automatismi giusti. L'arrivo di Amauri ci ha aiutato molto perché ci ha regalato profondità per attaccare. Jovetic è un grande giocatore, ha carisma e qualità; sarà fondamentale per noi. Dal mercato di gennaio la Fiorentina è uscita rafforzata con due ottimi innesti come Amauri ed Olivera; speriamo di fare un grande girone di ritorno. L'Europa? Dobbiamo prima superare lo step dei 40 punti, vivere alla giornata e lavorare. Poi vedremo ciò che arriverà. Il Napoli è un gurppo tosto che si conosce bene, ha un ottimo allenatore, noi però siamo consapevoli che dobbiamo far bene davanti ai nostri tifosi. Firenze è una grande piazza è mi aiuterà a continuare nella mia crescita sportiva da calciatorie. Spero di ottenere la convocazione per gli europei per quest'estate e la voglio ottenere con questa maglia''.