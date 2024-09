CASINI (IV), Stadio, "Copertura adeguata del cantiere"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In Consiglio Comunale c'è stato spazio anche per l'argomento stadio Franchi: in particolare il capogruppo di Italia Viva Francesco Casini, alla luce delle recenti notizie, incluse le nuove possibilità di partnership annunciate da ACF Fiorentina e le difficoltà nel definire con precisione il cronoprogramma del cantiere e dei lavori che saranno comunque lunghi, ha presentato una domanda di attualità ed una proposta.

Nel suo atto, Casini ha chiesto "se non sia opportuno coprire il cantiere attualmente presente nella curva Fiesole per ragioni di decoro e per una gestione più ordinata delle attività lavorative, utilizzando apposite soluzioni. Lo sfondo bianco degli attuali pannelli dietro la porta lato Fiesole crea poi un un effetto ottico in bianco su bianco, un tono su tono, che rende difficile anche vedere il pallone da diversi settori dello stadio, e soprattutto dalla curva Ferrovia".

Inoltre, Casini ha suggerito di valutare la possibilità di adottare coperture sponsorizzate, offrendo spazi pubblicitari che potrebbero generare ulteriori introiti per il Comune o per la Fiorentina, in base alle disposizioni previste dalla concessione e convenzione vigente tra le due parti.

“L’obiettivo è garantire la migliore gestione possibile dei lavori in corso e al contempo mantenere un'immagine decorosa dello stadio durante questo periodo di transizione, dare più comfort e visibilità ai tifosi” ha dichiarato Casini. “Inoltre, l’eventuale utilizzo di coperture sponsorizzate potrebbe rappresentare un’opportunità per generare ulteriori risorse, a beneficio sia del Comune che della Fiorentina” conclude il capogruppo di Italia Viva.