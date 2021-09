CASINI, Al Viola Park parcheggio con tramvia

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, intervenuto per parlare in particolare del Viola Park, ha parlato così: "Stiamo provvedendo assieme al comune di Firenze alla realizzazione della tramvia, e anche al parcheggio scambiatore. Che servirà alla tramvia ma anche al centro sportivo: ne realizzeremo solo uno. Nella pianificazione urbanistica c'è già il parcheggio che potrà servire per entrambi".

La velocità dei lavori?

"Il Viola Park è un esempio, anche il percorso urbanistico è stato veloce. Devo fare un plauso a chi ha organizzato i lavori anche archeologici, e a Commisso che ha fatto in modo di non mancare in niente. Gli imprenditori hanno bisogno di risposte certe: sì o no, ma saperlo subito".

Paura di un'invasione di cittadini di Firenze?

"No, siamo già molto integrati con la città di Firenze e questa paura non c'è. La stessa tramvia prevede degli accessi specifici al nuovo centro sportivo".

Come cambia la comunità con il Viola Park?

"Non ho dubbi che Bagno a Ripoli possa solo beneficiarne. Si tratta di scelte precise, indirizzate alla qualità e al basso impatto ambientale. Non sono un esperto, ma parlando con professionisti e cittadini in molti mi hanno detto che i valori degli immobili si stanno valorizzando. Penso anche ai ristoranti nella zona, poi non dimentichiamoci che ci sarà un sacco di nuovo verde per il comune".