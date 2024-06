CARRARESE, Giocherà le prime gare in B al Garibaldi di Pisa

FirenzeViola.it

© foto di Tommaso Maschio

La Carrarese sta ancora festeggiando la promozione in Serie B ma intanto la società è alle prese con la programmazione dell'inizio della prossima stagione, visto che lo Stadio del Marmi, che ha ospitato la finale di ritorno dei playoff di C contro il Vicenza, avrà bisogno di una forte ristrutturazione per essere a norma della serie cadetta. Secondo quanto scrive TMW, il club neopromosso ha trovato l'accordo con il Pisa per iniziare la stagione con le gare interne all'Arena Garibaldi e nei prossimi giorni il tutto verrà ufficializzato.

La speranza è che dopo due settimane dall'inizio del campionato, la Carrarese possa esordire allo Stadio dei Marmi per giocare la prima gara in Serie B nel proprio stadio ristrutturato.