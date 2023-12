CARESSA, Viola in zona Champions: ora il salto di qualità

FirenzeViola.it

Il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sul suo canale Youtube della Fiorentina: "I viola sono in zona Champions e se arrivano anche i gol dagli attaccanti secondo me può fare il salto di qualità".

Poi ha stilato la top 11 riferita all'ultima giornata di Serie A, inserendoci Riccardo Sottil e commentando così il gol del giocatore viola: "Ha fatto un gol splendido. Anche se non è stato molto continuo di recente, quando viene chiamato in causa secondo me dà un buon apporto alla manovra viola".