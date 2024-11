CARESSA, Domenica la Fiorentina rischia grosso in un caso

FirenzeViola.it

Riflettendo su che partita sarà Fiorentina-Inter a livello tattico, Fabio Caressa ha sottolineato l'imprescindibilità di Marcus Thuram nell'economia del gioco dei nerazzurri: "La Fiorentina non può giocare come al solito con l'Inter perché sennò rischia grosso con Thuram che riesce ad andare in verticale - le parole del giornalista a Sky Sport -. C'è da chiedersi se l'Inter possa fare a meno di Thuram, per me no. Per esempio, Calhanoglu può essere rimpiazzato da Zielinski".