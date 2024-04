CARBONI, L'Inter vuole valutarlo, ma per 35 milioni...

Fonte: TMW

Nonostante l'interesse di diverse squadre, tra cui quello in passato manifestato anche dalla Fiorentina, sembra che l'Inter prima di prendere una decisione definitiva su Valentin Carboni voglia valutarlo in ritiro. Con Arnautovic e Sanchez che difficilmente potranno rimanere in nerazzurro, il club potrebbe decidere anche di tenere a San Siro il classe 2005. Scenario diverso, invece, qualora arrivasse una proposta di altissimo livello intorno ai 35 milioni. Anche perché l'argentino regalerebbe una plusvalenza piena all'Inter, evitando quindi di dovere pensare a nuove soluzioni per cercare di migliorare il bilancio. Lo riporta TuttoMercatoWeb.