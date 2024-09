CAPUANO, Il termine braccetto l'ho inventato io

FirenzeViola.it

Con la difesa a tre sempre più utilizzata in serie A, torna alla ribalta il termine "braccetto" che non piace ad esempio a Raffaele Palladino che vuol sentir parlare solo di centrale di destra e centrale di sinistra. La paternità del termine a quanto pare è da attribuire ad Eziolino Capuano, ormai ex allenatore del Taranto che a Radio Marte spiega di aver fatto lui "questo guaio" e di averlo coniato per dibattere la sua tesi sul 3-5-2 a Coverciano: "Nel momento in cui ho esposto la tesi cominciai a parlare di braccetto e il compianto Franco Ferrari, grande professionista e competente, mi rimproverò, chiedendomi il perché di quella definizione. Quando allenai l’Arezzo qualche anno dopo, con la difesa a tre, tornai a parlare di braccetto.

La ragione è semplice, perché giocando con i tre, il centrale di destra si allargava in stile braccetto sulla fascia nel momento in cui in cui l’esterno di fascia rompeva salendo, ovvero si proiettava in avanti”.