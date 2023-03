CANOVI, Sarri dice che Motta ha incartato Italiano. Lui o...

L'avvocato e decano degli agenti Dario Canovi ha parlato così a TMW.

Credibile che un Orsolini così stuzzichi la fantasia di Mancini per l'azzurro?

"Per me è credibile vederlo in nazionale, assolutamente. Non difetta in qualità, gli mancavano casomai la dedizione nell'allenamento e la continuità di rendimento, con Thiago le sta trovando. Chi in quel ruolo ha fatto meglio di lui in Italia nelle ultime cinque-sei partite? Guardate che gol fa alla Sampdoria e all'Inter, la prestazione a Firenze. A proposito, vi rivelo una cosa".

Prego.

"Sarri un paio di giorni fa a DAZN era in collegamento con Di Vaio e si è complimentato perché hanno preso un grande allenatore. Una persona che non rivelerò mi ha raccontato che uno dei più grandi allenatori del calcio italiano va in giro a dire che a Firenze la partita l'ha vinta Thiago Motta, che ha incartato Italiano col centrocampo. Pensavo a Capello o a Sacchi, ma dopo quello che ho sentito l'altro giorno mi è venuto il sospetto sia Sarri. I risultati sono la dimostrazione dell'allenatore che è, dietro di sé c'è tutta la sua squadra o quasi".