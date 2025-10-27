Calvarese sulla rabbia del Bologna: "Bernardeschi-Sabiri, niente rigore. Ma su Dodo sì"

Non solo i tre calci di rigore, due concessi e uno revocato: Fiorentina-Bologna è stata una gara pienissima di episodi arbitrali. Lo scrive l'ex arbitro Giampaolo Calvarese, che ha analizzato così in particolare due episodi contestati dalla formazione rossoblù ovvero il mancato rigore per il presunto fallo di Sabiri su Bernardeschi e il tocco di mano a inizio gara di Dodo in area felsinea: sul primo episodio, quello con l'ex viola protagonista, "'impatto risulta a mio avviso troppo lieve per la concessione del penalty" dice Calvarese, che invece poi su Dodo sostiene: "Al Bologna manca effettivamente un rigore: non quello su Bernardeschi, ma dobbiamo tornare indietro al primo tempo e in particolare a un fallo di mano di Dodo.

Il pallone rimbalza, il brasiliano lo impatta col polso sinistro, come si capisce quando si vede il pallone cambiare giro".