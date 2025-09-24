Calori sull'attacco viola: "Gudmundsson non è quello di Genova, Kean può giocare a due"

Alessandro Calori, ex difensore del Pisa, è intervenuto nel pomeriggio a Lady Radio parlando di Pisa e Fiorentina, squadre che si incontreranno domenica in campionato. Queste le sue parole:" Penso che per la Fiorentina sia imprescindibile un centrocampo a 3. in Attacco puoi invece variare a seconda di come stanno i giocatori. Gudmundsson si è visto poco e allo stesso tempo ci si aspettava di più da Dzeko. Pioli sta cercando la quadra giusta e cambierà fino a quando non la troverà".

Sugli attaccanti?

"Kean ha fatto una grande stagione giocando da solo ma può giocare anche a due. Gudmundsson visto in viola non è quello di Genova, ha qualcosa che lo frena. I giocatori sono forti, bisogna superare il momento e trovare la strada giusta".

Riguardo al Pisa..

"Deve crescere su tanti aspetti ma è una squadra che dà tutto in campo. Il Pisa è una squadra che sfrutta molto le ripartenze, ma ha anche geometrie, la differenza la faranno i giocatori che scenderanno in campo".