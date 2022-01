CALISTI, Viola brutto cliente per la Lazio. Vlahovic...

Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio, ha parlato a TMW del caso che riguarda Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Perdendolo la Fiorentina non potrà più contare su un giocatore molto forte, giovane, di grande prospettiva. Credo la Juve sia in testa per ingaggiarlo, ma può anche darsi decida di restare fino a fine anno. Sarebbe come se la Lazio perdesse Immobile: è il terminale offensivo della Fiorentina che ha fatto un gran campionato e potrebbe avere alcuni punti in più".

Alla ripresa ci sarà Fiorentina-Lazio. Che partita sarà per la squadra di Sarri?

"Per la Lazio sarà un brutto cliente. I viola ripeto stanno giocando un campionato di ottimo livello".