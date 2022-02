CALCIOPOLI, I Della Valle pagheranno le spese legali

Il Mattino, quest’oggi in edicola, scrive che la FIGC dopo 16 anni si è vista riconoscere il pagamento delle spese legali sul processo Calciopoli. La questione si è chiusa a distanza di quasi sette anni dall’inizio del procedimento e i condannati saranno costretti a versare circa 200 mila euro nelle casse della Federcalcio. Coinvolti anche gli ex presidenti della Fiorentina, Andrea e Diego Della Valle, nonché l’ex dirigente viola Sandro Mencucci. Così come il patron della Lazio Claudio Lotito e l’ex dirigente del Milan Leonardo Meani, poi l’ex vice presidente della FIGC Innocenzo Mazzini, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi, l’ex designatore arbitrale Pierluigi Pairetto, inoltre gli ex arbitri Claudio Puglisi, Salvatore Racalbuto, Stefano Titomanlio e Massimo De Santis.