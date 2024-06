CALCIO STORICO, Gli Azzurri in finale: 14-5 sui Verdi

Dominio degli Azzurri nella prima semifinale di Calcio Storico Fiorentino: i calcianti del quartiere di Santa Croce si sono infatti imposti per 14 cacce a 5 sui Verdi di San Giovanni sul sabbione di Piazza Santa Croce, guadagnandosi così l'accesso alla finalissima che quest'anno non si giocherà il 24 giugno (in occasione del Santo patrono della città) ma il prossimo 15 giugno, visto che la settimana successiva - causa probabile ballottaggio elettorale per il rinnovo del consiglio comunale - non sarebbe stato possibile giocare.

Domani, alle 18, la seconda semifinale di Calcio Storico, ovvero quella tra i Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella, campioni in carica.