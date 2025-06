Calafiori e il suo rapporto con Bove: "Il suo malore? È stata una bella botta per me"

In un'intervista rilasciata a SkySport, Riccardo Calafiori ha ripercorso le tappe della sua carriera sua carriera. Prima gli inizi nella sua Roma, squadra di cui è tifoso, poi l'approdo al Basilea, la consacrazione al Bologna e infine il grande salto all'Arsenal. L'attuale terzino dei Gunners ha parlato anche del suo rapporto con l'amico Edoardo Bove e di come ha appreso la notizia del suo malore: "Ho giocato con Bove, che è arrivato al mio secondo anno e oggi è uno dei miei migliori amici nel calcio. Quando si è sentito male ricordo che non stavo guardando la partita.

Ho acceso la tv solo per sapere il risultato e ho visto che il gioco era fermo, credevo che l'avessero semplicemente rinviata. Subito dopo mi ha chiamato mia madre in lacrime, lei è tanto amica della mamma di Bove quanto lo siamo io e lui. Non capivo cosa stesse succedendo, è stata una bella botta".