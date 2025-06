Sarri torna a Formello dopo un anno: oggi prima giornata da tecnico della Lazio

Inizia oggi la seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il tecnico toscano, che aveva lasciato nella primavera del 2024 la panchina dei biancocelesti, è arrivato oggi a Formello in compagnia di Fabiani e dei suoi agenti per il primo confronto sulla prossima stagione. Prenderà il posto, di un altro toscano, Marco Baroni, che la Lazio ha salutato qualche giorno fa e che si appresta a diventare l'allenatore del Torino.

Nei giorni scorsi Claudio Lotito ha parlato così del ritorno di Sarri: "Il rapporto tra me e Sarri è anzitutto di stima reciproca alla base, e posso dire anche di affetto. Io non sono mai andato a cena con mia moglie a casa di nessun allenatore, invece da Sarri ci sono andato. C’è una grande considerazione familiare, si era creata una grande empatia. Sarri si era dimesso perché riteneva che non c’erano più le condizioni per portare avanti il progetto, ma non per colpa della società, ma per colpa ambientale".