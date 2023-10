CAGNI, Italiano prima contestato ora amato. La Champions...

FirenzeViola.it

Mister Gigi Cagni è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Di Francesco ha detto che la Fiorentina è mina vagante della Serie A:

"Un mese fa Italiano era contestato, ora è elogiato. Si va sempre sulle montagne russe, guardiamo solo i risultati e mai il lavoro che fa un tecnico. Oggi ci sono pressioni che una volta non c'erano. E poi oggi senza giocatori di personalità è una lotta continua. Se ne vieni fuori, devi essere veramente bravo".

Dopo otto giornate come vede la corsa Champions?

"Oggi vedo tre squadre davanti, Milan, Inter e Juventus, se a gennaio fa qualcosa d'importante, perché come organico non è adatto per lo Scudetto. Le altre sono tutte da verificare. A parte il Napoli, che ha l'organico ma sta succedendo qualcosa che non piace, con Garcia che ha azzardato troppo in un posto dove si è vinto. Avendo a che fare con giocatori che non hanno personalità, se stravolgi fai male. Non è possibile vedere giocatori che criticano l'allenatore così. Vai nello spogliatoio e lo fai, se hai il coraggio. Non ha senso uscire e contestare l'allenatore, non è giusto. Sarebbe professionale se un tecnico sottolineasse sempre gli errori di un giocatore? E' una cosa brutta da guardare una cosa del genere. Anche io mi sono arrabbiato nella mia carriera da giocatore con un allenatore, ma il martedì all'interno dello spogliatoio, non davanti a tutti platealmente. E' una vigliaccheria"