Cagliari, il presidente Giulini ammette: "Seguiamo Nicolussi Caviglia"

vedi letture

Prima della sfida contro il Milan, il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ieri sera a DAZN anche delle strategie di mercato dei sardi, ammettendo l'interesse per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista attualmente alla Fiorentina ma destinato a lasciare Firenze in questa finestra di mercato: "Si è fatto male Deiola e ne avrà per diverse settimane. Il direttore sta seguendo tre nomi e Nicolussi Caviglia può interessare. Speriamo di prendere qualcuno".