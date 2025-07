Cagliari, ad inizio settimana le visite di Folorunsho. Si allontana Esposito

Il Cagliari ha iniziato a lavorare a Ponte di Legno e ieri c'è stata la presentazione della squadra del neo allenatore Pisacane che ora attende il prossimo acquisto. Si tratta di Micheal Folorunsho, centrocampista del Napoli che ha giocato gli ultimi sei mesi alla Fiorentina che però non lo ha riscattato. L'intenzione dei rossoblu ora sarebbe quella di far svolgere le visite mediche al giocatore all’inizio della prossima settimana così di averlo a disposizione almeno per gli ultimi giorni di ritiro e in particolare per l’amichevole con il Galatasaray, che si giocherà in Austria di mercoledì 23 luglio.

Non c'è però il doppio colpo sperata perché si allontana l'attaccante Sebastiano Esposito dell'Inter (che la scorsa stagione era all'Empoli), a lungo corteggiato dalla Fiorentina. A pesare non è la concorrenza dei viola però ma i costi dell'operazione. Su Esposito si sono inserite altre squadre (vedi il Parma nell'ambito della trattativa per Leoni all'Inter) ma come ha sottolineato ieri sera il ds Ausilio: "Non c'è una squadra vicina al momento ad Esposito ed Asllani" raffreddando anche la pista Leoni "Non siamo sicuri ci serva un difensore".