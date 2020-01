C. ITALIA, Torino batte Genoa ai rigori. Rosso a Meité

Terminata da pochi minuti l'unica partita degli ottavi di Coppa Italia prevista per oggi, ed in generale per questa settimana. Dopo l'1-1 maturato nei tempi supplementari, con i gol di Favilli (14') e De Silvestri (23'), e l'espulsione per doppio giallo di Soualiho Meite, uno dei nomi accostati alla Fiorentina per il mercato di gennaio, Torino e Genoa sono andate ai calci di rigore. Premiati i padroni di casa granata, capaci di trasformarne cinque su cinque. Decisivo per il Grifone invece l'errore di Radovanovic al quarto tentativo.