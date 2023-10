C.ITALIA, La Cremonese ai supplementari vola agli ottavi

FirenzeViola.it

© foto di luca.bargellini

Mentre in campo dalle 18 sono scese Sampdoria e Salernitana, la Cremonese è la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale. dove affronterà la Roma. La squadra lombarda ha vinto però a fatica sul Cittadella in dieci, ai supplementari. Dopo l'1-1 maturato nella ripresa da Bertolacci e Vita, è stato Coda a evitare i rigori segnando nel recupero del secondo tempo supplementare in un finale incandescente con Stroppa espulso dalla panchina.