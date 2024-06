C.FIESOLE, L'8 giugno la festa: "Ripartiamo da noi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tramite i propri canali social la Curva Fiesole ha fatto un appello ai propri tifosi. L'oggetto del messaggio invita i tifosi a ritrovarsi sabato pomeriggio alle 16:30 per la festa di fine stagione. Ecco le parole:

"Ripartiamo da qui, ripartiamo da noi.Dai 10.000 di Atene, dai 30.000 del Franchi, da quella voglia di sognare e lottare insieme, dal nostro infinito amore che anche questa volta non verrà scalfito. Sabato festeggiamo noi, anche quando sembra che non ci sia niente da festeggiare noi sappiamo che così non è. La nostra festa è un’occasione per stare insieme, per cementificare il nostro rapporto, per celebrare una Curva Fiesole in grande crescita, che in questi anni mai ha fatto mancare il proprio sostegno, girando fieramente per l’Italia e l’Europa intera, portando con orgoglio la bandiera di Firenze, con tanta passione e tanti sacrifici. È l’occasione di stare insieme ai nostri diffidati, ai fratelli gemellati e un modo per onorare e ricordare tutti i nostri amici che troppo presto ci hanno lasciato. Noi siamo la Fiorentina, oltre ogni risultato.Tutti insieme uniti avanzeremo".

E poi:

SABATO 8 GIUGNO, DALLE 16:30, MARATONA ( STADIO ARTEMIO FRANCHI)