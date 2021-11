BUSO, Vlahovic può giocare ovunque. A gennaio...

In vista della gara tra Juventus e Fiorentina il doppio ex della sfida Renato Buso ha parlato così ai microfoni di TuttoJuve.com: "Contro i viola sarà una Juventus vogliosa di riscattarsi dalle recenti sconfitte in campionato, ma di fronte troverà una Fiorentina in crescita e che sicuramente la metterà in difficoltà. Mi aspetto un incontro aperto, sarò curioso di vedere come si affronteranno le due compagini. Entrambe vorranno tornare a casa con i tre punti: la Juve per risalire, la viola per continuare l'ottimo momento".

Su Vlahovic: "Sarà un ottimo banco di prova per Dusan, Bonucci e Chiellini sono due giocatori di livello mondiale. Al contempo, però, non sarà facile neanche per loro. L'ho conosciuto lo scorso anno e ricordo bene la voglia di stupire e di non mollare mai".

Sulle possibile distrazioni: "Non le avrà, anche perché non ha risentito di tutte le critiche che ha ricevuto nelle ultime partite. E' un giocatore, come dicevo, di grande personalità ed è consapevole l'importanza di questo incontro. Dusan era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via ad ogni allenamento, quindi non avrà problemi ad affrontare la Juventus".

Sul suo futuro: "Dusan è un giocatore che può giocare nella Juve e in altri top club europei. Lo vedrei bene nell'attacco bianconero, ma dubito che una squadra italiana possa spendere tutti quei soldi a gennaio. In caso di cessione a gennaio, l'ipotesi più probabile a mio avviso sarebbe la Premier League".