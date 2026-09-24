Da Coverciano: Scalvini in gruppo, le ultime dal ritiro della Nazionale
Prosegue l’avvicinamento dell’Italia alla sfida di Nations League contro il Belgio, in programma domani alle 20.45 all’Olimpico di Roma. Nell’allenamento odierno agli ordini di Roberto Mancini era presente anche Giorgio Scalvini, rientrato in gruppo dopo il riposo precauzionale di ieri dovuto a una contusione alla caviglia rimediata contro la Juventus.
Presenti tutti i convocati della lista aggiornata, compresi Ricci e Ruggeri, chiamati a sostituire gli indisponibili Cristante e Dimarco. Assenti soltanto i portieri Donnarumma, Vicario e Carnesecchi, impegnati in un lavoro specifico prima di aggregarsi al resto della squadra. A bordo campo anche la capodelegazione Diana Bianchedi, sempre in attesa del parere dell’ANAC sulla compatibilità di questo ruolo con la carica di vicepresidente vicaria del CONI.
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