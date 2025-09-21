Buio Sampdoria, Barak: "Sembriamo dei perdenti. È una vergogna"

Antonin Barák, intervistato ai canali ufficiali del club blucerchiato, ha analizzato così il quarto ko (arrivato anche a causa di un errore dell'ex Fiorentina dal dischetto) della Sampdoria, sempre più in crisi: “Sono il primo a sentire la responsabilità di non aver aiutato la squadra a fare punti. Mi dispiace moltissimo parlare di episodi, nel calcio ci sono momenti così ma noi purtroppo non siamo stati bravi. C’è qualcosa che non va, dobbiamo lavorare ogni giorno al massimo ma anche cambiare qualcosa. Dobbiamo aggiungere noi per primi qualcosa in più, così non si va da nessuna parte.

Quattro partite zero punti penso che lascino a zero le chiacchiere. Poi io ho sbagliato il rigore, per la prima volta non ho tirato a destra ma a sinistra: ci ho pensato, ho calciato male. Penso che sia stato un errore mio, spero di fare meglio la prossima volta come tutti. Però dobbiamo dare qualcosa di più, in questo momento sembra che siamo diventati dei perdenti e questo non va bene. Per me personalmente è una grande vergogna e non la voglio accettare”.

Cosa non sta funzionando?

“È un problema di testa, l’anno scorso abbiamo sofferto ma si deve dimenticare. Penso che sono arrivati tanti giocatori nuovi e dobbiamo dare una mano a quelli che hanno vissuto dei momenti brutti, in cui le cose non andavano bene come non stanno andando ora. Adesso non servono parole, servono fatti”.