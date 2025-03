Briaschi: "La Fiorentina ha fatto una grande gara, la Juventus non mostra reazione"

vedi letture

L'ex calciatore della Juventus degli anni 80 e agente sportivo, Massimo Briaschi, durante il TMW News ha parlato anche della gara di domenica scorsa dei bianconeri contro la Fiorentina. Ecco le relative parole: "La Fiorentina ha fatto una gran gara. Il problema o uno dei problemi della Juve è che non c’è reazione. Prendi sette gol in due gare e dovresti spaccare il mondo. Invece non dà la sensazione di avere una reazione da Juve. Credo sia una questione mentale, devono chiudersi nello spogliatoio giocatori tecnico e società e guardarsi negli occhi"