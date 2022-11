BRA-SER, Formazioni: c'è Milenkovic. Out Jovic

Brasile e Serbia hanno diramato i propri undici per la sfida di questa sera. Tanti gli ex italiani nei verdeoro, con Danilo e Alex Sandro attualmente protagonisti in Serie A. La Serbia risponde con il viola Nikola Milenkovic in campo e Luka Jovic, invece, in panchina, insieme all'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, non ancora al meglio della forma.

Brasile (4-2-3-1)

Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison.

Allenatore: Tite.

Serbia (3-4-2-1)

Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; S.Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic.

Allenatore: Stojkovic.