Edoardo Bove è uno dei giocatori che nelle ultime settimane sono finiti nel mirino della Fiorentina per sistemare la mediana di Palladino. Secondo Sky Sport, il centrocampista classe 2002 ora è diventato però un obiettivo anche dell'Everton, che vorrebbe portare il giocatore in Premier League il giocatore in uscita dalla squadra di De Rossi.