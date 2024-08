BOVE, Dispiace per il finale ma felice per quello che sarà

FirenzeViola.it

Edoardo Bove è pronto a sbarcare a Firenze. Il centrocampista ormai ex Roma è infatti partito in questi minuti dalla stazione Termini per raggiungere il capoluogo toscano e mettere nero su bianco il suo trasferimento. Il giocatore ha rilasciato alcune battute a SkySport: "Faccio un saluto ai tifosi della Roma. Dispiace un po' per come è andata, credo che sia io che i tifosi romanisti meritassimo un finale diverso. Ma sono felice per quello che arriverà e sono fiducioso, ringrazio i tifosi perché mi hanno dimostrato grande affetto".