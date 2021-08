BORGHI (DAZN), Odriozola non da Real Madrid ma...

Stefano Borghi, voce di DAZN in cabina di commento domenica sera per Roma-Fiorentina, si è così espresso su temi collegati: "La partita è stata segnata dall'espulsione di Dragowski ma anche per questo ho visto una squadra promettente, rispetto alle ultime stagioni. C'è stato carattere e voglia di fare la partita per lunghi tratti. In più dettami di tenere il pallone ed essere aggressivi senza paura. Che Italiano sia un bravo allenatore non l'abbiamo scoperto l'altra sera... Nico Gonzalez poi è un acquisto veramente importante. Si parla di una sconfitta, ma il risultato conta meno delle indicazioni, e quelle avute dal vivo sono state veramente piacevoli. La difesa alta mi convince, è il calcio di Italiano e sono sicuro che non si uscirà e non si debba uscire dai suoi concetti. Si è passati dal difendere a tre piuttosto in basso a farlo a quattro piuttosto in alto: c'è tanto lavoro da fare. Spero che Martinez Quarta possa avere del minutaggio, è un prospetto con margini di crescita e mi auguro sia coinvolto".

Che ne pensa di Odriozola?

"Ai tempi della Real Sociedad mi ha stupito, era un acquisto da Real Madrid. Ma poi non ha mai ingranato e ha pagato lo scarso feeling con Zidane: è un terzino molto propositivo, arrembante, anche se non ha struttura fisica imponente. Ha fame di rivalsa: non è da Real Madrid, ma per la Fiorentina può essere un'operazione interessante. In questo momento mi sembra che non abbia molte prospettive di poter giocare di più rispetto alle ultime stagioni".