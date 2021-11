BONUCCI, Polemiche infortuni? Io mai tirato indietro

Leonardo Bonucci si è presentato in conferenza stampa nel ritiro azzurro a Roma, alla vigilia dell'importante sfida con l'Italia. Lui e Chiellini (che ieri è tornato a casa) sono entrati nell'occhio del ciclone dei tifosi bianconeri visto che con la Fiorentina, sabato scorso, non hanno giocato salvo poi essere convocati nell'Italia subito dopo. Bonucci dunque risponde così alla domanda sulle polemiche: "Sinceramente non l'abbiamo commentata, le poche righe lette ci hanno fatto sorridere. Io sono tornato ieri ad allenarmi con la squadra, abbiamo fatto due giorni di recupero. Sabato ero un po' affaticato, ma avevo dato ad Allegri disponibilità a giocare: poi ha scelto Allegri e vedendo la prestazione di Daniele Rugani ha fatto bene. Sono polemiche frivole, mancano di rispetto all'essere umano. Noi cerchiamo sempre la vittoria, sia col club che con la Nazionale, e io non mi sono mai tirato indietro. E' giusto esserci sempre".