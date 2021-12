BONGIORNI, Ikoné simile al primo Bertoni. Berardi...

Antonio Bongiorni, uno dei più grandi talent scout italiani, è intervenuto per analizzare il momento della Fiorentina, cominciando dal sogno Europa: "Perché no? La squadra ci crede e sa anche rimontare, cosa che mancava all'inizio della stagione. Castrovilli? Me lo ricordo al Bari, quando ero all'Atalanta e lo seguivamo con grande attenzione. Serve che ritrovi serenità, ma sarebbe un valore aggiunto anche il prossimo anno in caso di coppa europea. Ikone? L'ho seguito con grande interesse in Champions e posso dire che ha fornito un paio di palloni interessanti. Mi è sembrato simile al primo Bertoni che arrivò a Firenze: segna poco, ma regala assist. Se il Lille se ne privasse già a gennaio vorrebbe dire che la Fiorentina sta tornando ad avere credibilità anche a livello europeo. Berardi? Credo sia maturato tatticamente e mentalmente, visto che le qualità individuali non sono mai state messe in discussione. Con lui sarebbe garantito il futuro prossimo della Fiorentina".