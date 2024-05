BONAVENTURA, Scambierei il gol di Praga per vincere ad Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ai canali ufficiali della Fiorentina, prima della rifinitura mattutina, ha parlato anche Giacomo Bonaventura in vista della finale di Conference League contro l'Olympiacos, mercoledì prossimo ad Atene: "Quando si fa gol in una finale l'emozione è sempre super. Poi fu sotto i nostri tifosi, davvero bello. non siamo riusci a vincere, ma il percorso fu bello. I tifosi furono sempre con noi, anche in trasferta. Il sostegno del pubblico ci spinge sempre a dare qualcosa in più".

Scambierebbe il gol di un anno fa per il destino di questa finale?

"Certo, sicuramente. Il trofeo vale più dei gol e delle situazioni personali. Farei a cambio: non farei gol quest'anno, per vincere però la coppa".

Com'è l'Olympiacos?

"Se arrivi in finale hai dei valori. Dobbiamo studiare l'avversario e cercare di trovare la strategia migliore. Poi dobbiamo andare lì e fare del nostro meglio".

Sul Cagliari: "Dobbiamo giocare ancora una partita di campionato prima di andare ad Atene. Non dobbiamo caricarla troppo, le gare quando sono importanti si caricano già da sole. Bisogna avere non troppa foga".

Quanto ci credete?

"Tanto, crederci è importante. Dobbiamo credere alle nostre possibilità, sapendo comunque che chi abbiamo davanti è forte e gioca quasi in casa. Servirà una grande prestazione, sapendo che questa gara può dare una gioia grande ai tifosi e al club".