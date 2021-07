BONAVENTURA/1, Mister dà consigli da ex giocatore

Giacomo Bonaventura a margine della conferenza stampa ha parlato anche al profilo social della Fiorentina, rispondendo alle curiosità dei tifosi: "Con mister Italiano parliamo di come ci si deve muovere in mezzo al campo anche in base agli avversari e da ex centrocampista dà consigli. Il numero di maglia? Penso il 5 che già avevo. Sogno? Giocare in serie A, l'ho raggiunto e spero di continuare ad alto livello più possibile. Anche da giovane giocavo in questo ruolo, mi piaceva segnare e fare assist. Consigli? Quando si è giovani bisogna divertirsi poi da grandi si deve fare un po' più seriamente e se si hanno le qualità bisogna lavorare e fare il massimo. Ho conciliato bene, ma ho scommesso tutto sul calcio ed ho fatto bene. Mi piacciono il tennis e il basket ma guardo un po' di tutto. La chitarra? Sì, un hobby. Concerti? Sarebbe bello che ricominciassero e che le persone venissero anche allo stadio. Ne ho visti tanti belli, ma mi piacerebbe rivedere gli U2. Ruolo di papà? E' difficile e impegnativo 24 ore al giorno, ma la gioia e la soddisfazione sono tante.