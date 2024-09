BOLOGNA, Sorride Italiano: Ferguson verso il recupero

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per i tifosi del Bologna, che sta per riabbracciare Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese, out da aprile per la lesione del legamento crociato del ginocchio destro, prosegue la riabilitazione e potrebbe tornare in campo a ottobre: nel video che il club ha postato su Instagram infatti si vede una parte della sua seduta, fatta per il momento solo di corsa e palestra: "Cose che amiamo vedere", si legge sul profilo del Bologna. Beukema, seduto su una panchina, ha così commentato: "Questo è facile, è il riscaldamento. Voglio vedere il test". Ndoye invece lo ha osservato attentamente: "Oh, prima serie? Ciò che amo. Hey, è veloce adesso eh! Va bene. È bello rivederlo sul campo". Immancabile il cuore sotto al post da parte di Riccardo Calafiori, che non si è scordato dei suoi ex compagni.