Bologna: Santiago Castro rinnova con i rossoblù fino al 2030

Bologna: Santiago Castro rinnova con i rossoblù fino al 2030FirenzeViola.it
Oggi alle 15:23
di Redazione FV

Dopo l'uscita dalla Coppa Italia contro la Lazio, a Bologna arrivano le prime notizie positive. L'attaccante argentino, Santiago Castro a segno proprio nella partita contro la squadra di Maurizio Sarri, ha deciso di prolungare il suo contratto con i rossoblù fino al 2030. Di seguito il comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".