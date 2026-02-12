Messi ko, Inter Miami e Argentina col fiato sospeso: non si conoscono i tempi di recupero

Inter Miami e nazionale argentina in ansia per le condizioni di Lionel Messi. A pochi giorni dal debutto in MLS del 22 febbraio contro il Los Angeles FC, Lionel Messi è costretto a fermarsi per un problema fisico. Infortunio che è stato comunicato dal club di mister Javier Mascherano, senza però specificare con precisione i tempi di recupero dell’otto volte Pallone d’Oro. Decisione che non può che mettere in dubbio anche la presenza del fuoriclasse argentino nella Finalissima contro la Spagna, in programma il prossimo 27 marzo. In particolare, il club statunitense ha reso noto che Messi non ha preso parte all’allenamento dell’11 febbraio a causa di un’elongazione muscolare, infortunio che risale alla sfida disputata in Ecuador contro il Barcelona SC col fastidio che persiste da allora.

Per questa ragione il campione classe 1987 è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinici che hanno confermato la diagnosi. Il club ha chiarito che la ripresa progressiva degli allenamenti sarà valutata giorno dopo giorno, in base all’andamento delle sue condizioni, sia sotto il profilo clinico che dal punto di vista funzionale. In attesa di ulteriori aggiornamenti, permangono quindi i dubbi sui tempi di recupero di Messi. L’Inter Miami e l'Argentina restano in attesa, seguendo la vicenda con apprensione: il club statunitense potrebbe essere costretto ad avviare la stagione senza il suo giocatore di riferimento, mentre l’Argentina spera di poter riabbracciare il suo talento in tempo per i prossimi appuntamenti internazionali.