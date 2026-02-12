Serie A, designazioni arbitrali per la 25° giornata: sfida salvezza tra Cagliari e Lecce a Feliciani
Dopo il focus su Como-Fiorentina, ecco tutte le designazioni arbitrali della 25° giornata rese note dalll'AIA attraverso un comunicato ufficiale. Tanti i big match presenti: il derby d'Italia, Inter-Juventus, è stato affidato a Federico La Penna della sezione di Roma, mentre Lazio-Atalanta e Napoli-Roma rispettivamente a Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata e ad Andrea Colombo della sezione di Como. Tante anche le sfide salvezza: Cagliari-Lecce sarà arbitrata da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, Cremonese-Genoa da Simone Sozza della sezione di Seregno e Parma-Verona da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Questo il quadro completo delle designazioni:
PISA – MILAN Venerdì 13/02 h.20.45
FABBRI
IMPERIALE – PASSERI
IV: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
LAZIO – ATALANTA Sabato 14/02 h. 18.00
SACCHI J.L.
PERROTTI – LAUDATO
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
INTER – JUVENTUS Sabato 14/02 h. 20.45
LA PENNA
MELI – ALASSIO
IV: DOVERI
VAR: CHIFFI
AVAR: ABISSO
UDINESE – SASSUOLO h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
PRETI – TRINCHIERI
IV: MANGANIELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
CREMONESE – GENOA h. 15.00
SOZZA
VECCHI – MASTRODONATO
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PARMA – H. VERONA h. 15.00
PAIRETTO
BAHRI – EL FILALI
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
TORINO – BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: MARIANI
NAPOLI – ROMA h. 20.45
COLOMBO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: MARCENARO
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – LECCE Lunedì 16/02 h. 20.45
FELICIANI
LO CICERO – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
