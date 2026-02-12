Social Oggi Fagioli compie 25 anni: il post celebrativo della Fiorentina

Oggi è il compleanno di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina, nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, compie 25 anni. Quest’anno ha totalizzato 21 presenze in Serie A, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia, collezionando anche 3 assist. Ricordiamo che il giocatore è arrivato nel febbraio 2025 dalla Juventus, in prestito con obbligo di riscatto che si è attivato automaticamente quando i viola hanno centrato la qualificazione in Europa.

Questo il post pubblicato su Instagram dalla Fiorentina per celebrare i 25 anni di Fagioli: