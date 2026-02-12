Cinquini rivela: "Avevo l'accordo con Lilian Thuram. Quando tornai a Firenze era già stato venduto"

Oreste Cinquini, ex dirigente viola, ha parlato in un'intervista a Oggi Sport Notizie a proposito di un retroscena di mercato che ha riguardato proprio la squadra viola. Queste le sue parole: "Quando ero a Firenze andai a vedere Lilian Thuram ad un torneo. Avevo già parlato con il Monaco ed avevamo l’accordo pronto. Giorni dopo ritornai e l’avevano già venduto al Parma".

Cosa ne pensa della Fiorentina attuale? Rischia la B o pensa ad una salvezza tranquilla?

"Niente è facile soprattutto quando ci si trova in zone così base della classifica. La Fiorentina per me ha una rosa molto buona e valida, che a inizio stagione poteva lottare per l’Europa".