BOCCI, Con Milenkovic si rischia un Chiesa-bis

Alessandro Bocci, storica penna del Corriere della Sera, ha parlato dei vari fronti di mercato su cui è impegnata la Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina deve recuperare molto in classifica se si vedono le ultime due stagioni. In caso non lottasse per l'Europa sarebbe un fallimento. Su Milenkovic ho paura possa succedere qualcosa di analogo al caso Chiesa, con la società che lo cede a fine mercato e prende un sostituto all'ultimo momento. Penso a Nastasic che, come Callejon anno scorso, arriva da un periodo negativo. La cessione di Milenkovic e l'arrivo di Nastasic non credo migliori la Fiorentina. Su Vlahovic difficile prevedere qualocsa, il giro degli attaccanti da top squadre deve ancora essere messo in moto. Con la cessione di Kane, il Tottenham potrebbe presentarsi ai viola con tanti soldi e se non arriva il rinnovo del serbo può succedere tutto. Sostituirlo sarebbe impossibile".