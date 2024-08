BLAZQUEZ, Mai parlato male di Gud. La nostra offerta...

FirenzeViola.it

Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha risposto alle dichiarazioni arrivate ieri in conferenza stampa da parte di Albert Gudmundsson, tramite le pagine de Il Secolo XIX: "Io non ho mai parlato male di Albert. Ho solo detto che voleva andare alla Fiorentina perché gli offriva più soldi, ci ha detto che voleva andare a Firenze perché gli offrivano un ingaggio più alto. E l’offerta di rinnovo gli è stata fatta, abbiamo provato a tenerlo".

Le parole di Gudmundsson - Il nuovo attaccante della Fiorentina, rispondendo a una domanda esplicita sull'addio al Genoa, aveva dichiarato: "Ovviamente i commenti di Andreas Blasquez, amministratore delegato del Genoa, mi hanno un po’ scioccato. Con lui avevo un ottimo rapporto, lo conoscevo anche a livello personale, la sua famiglia è una bella famiglia. Quindi non voglio parlare male di lui, mi ha aiutato molto negli ultimi due anni e mezzo ma ovviamente la gente non può credere a tutto quello che scrivono sui media. Perché in verità diceva che mi aveva offerto un aumento di 1 milione di euro a stagione, il che è ben lontano dalla verità. Non voglio parlare troppo di numeri, ma la gente dice cose su ciò in cui crede o non crede nelle notizie".