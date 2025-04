Kokorin continua a far parlare di sé, fuori dal campo: avrebbe preso più di 1500 multe

Kokorin continua a far parlare di sé per situazioni extra campo. L'ex attaccante viola, oggi all'Aris Limassol, compagine del campionato cipriota, è tornato a far parlare di sé in Russia. Secondo quanto riportato dal canale Telegram, SHOT, il calciatore avrebbe collezionato un "record" decisamente particolare. Dal 2011 ad oggi, infatti, Sasha avrebbe ricevuto un qualcosa come 1511 multe, per un valore 1,6 milioni di rubli (la moneta ufficiale della federazione russa, ndr).