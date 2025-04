Riunione a Firenze per i tifosi del Cagliari a Empoli ma divieto confermato

Divieto confermato per i tifosi del Cagliari che nel prossimo turno di campionato non potranno entrare allo stadio in occasione della partita contro l'Empoli, una sfida chiave in ottica salvezza. Come riporta l'edizione online de L'Unione Sarda, la decisione è arrivata al termine di una riunione in Prefettura a Firenze, presieduta dalla Prefetta Francesca Ferrandino, che si è conclusa con una fumata nera.

Il club toscano non aveva messo in vendita i biglietti per la tifoseria rossoblù, trincerandosi dietro raccomandazioni contenute nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025, dove si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi ai residenti in Sardegna. Le reazioni non si sono fatte attendere, dal presidente rossoblu Giulini alla Presidente della Regione sarda, ma non è stato sufficiente: i tifosi del Cagliari non potranno seguire la squadra a Empoli, anche se qualcuno aggirerà il divieto e si recherà comunque in Toscana.