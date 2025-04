Adani su Kean: "Lo vedrei bene al Napoli a lottare lo scudetto al posto di Lukaku"

L'ex difensore della Fiorentina Lele Adani ha parlato così di Moise Kean durante la trasmissione "Viva El Fútbol". "Secondo me si è conquistato non solo Firenze, non solo la Nazionale, ma probabilmente anche la ricerca di un club superiore alla Fiorentina. Lui adesso è alla Fiorentina, io lo vedrei bene al Napoli al posto di Lukaku. Forse ancora non è pronto per andare al posto di Lewandowski, quindi ancora è presto per una big come il Barcellona. Per me lui è da squadra che punta a vincere lo scudetto come il Napoli".