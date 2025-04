Milan, Furlani: "Non siamo contenti dei risultati. Ibrahimovic resterà"

vedi letture

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia, senza confermare le indiscrezioni su Fabio Paratici come prossimo direttore sportivo rossonero: “Noi non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, io sono il centro del club. Il primo obiettivo è migliorarli, stiamo lavorando per avere risultati migliori nella prossima stagione. In questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno, non commento su ruoli o soggetti. Però ci stiamo preparando, perché vogliamo preparare la parte sportiva”.

Ibrahimovic rimarrà nel progetto?

“Zlatan forse è sembrato assente a voi, ma per me non lo è stato. Siamo sempre in contatto, lavoriamo insieme in totale armonia. All’interno è chiaro chi fa cosa e come lavoriamo assieme. Forse all’esterno c’è più confusione, ma sicuramente Zlatan rimarrà nel progetto”.