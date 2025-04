Fiorentina, che crescita: non solo in campo ma anche nei valori di mercato

Un tema all'ordine del giorno in casa Fiorentina è quello relativo alla possibile conferma di Raffaele Palladino come allenatore dei gigliati anche nella prossima stagione. Se per le valutazioni di campo dovremo attendere la fine della stagione tra campionato e Conference League, si può già dire che il tecnico campano ha svolto un ottimo lavoro nella valorizzazione della rosa messagli a disposizione dalla società. Come sottolineato questa mattina dal Corriere Fiorentino, sono già 8 infatti i calciatori la cui valutazione è salita in questa stagione: Kean, Comuzzo, Dodò, Ranieri, Adli, Mandragora, Beltran e Ndour. Il valore totale della rosa, prendendo come fonte i dati del portale Transfermarkt.it, è salito di circa 3 milioni, passando dagli iniziali 279 agli attuali 281.

Per comprendere il lavoro svolto da Palladino prendiamo ad esempio Kean e Comuzzo, i due calciatori maggiormente cresciuti sotto la gestione del tecnico campano. A suon di gol il valore dell'ex centravanti della Juventus è passato da 18 a 40 milioni, mentre quello del difensore centrale classe 2005 è aumentato di quasi 20 milioni (da 4 a 25). Dietro di loro ci sono Dodo, passato da 17 a 22 milioni, Ranieri, il cui valore è cresciuto di 4 milioni, Adli (da 12 a 15 milioni), Mandragora (da 8 a 10 milioni) e Beltran (da 16 a 18 milioni). Una crescita generale limitata solamente dalle svalutazioni di Gudmundsson (da 30 milioni a 23) e Colpani (passato dai 18 dei tempi del Monza ai 12 di oggi).